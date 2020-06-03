«Аркаим» не примет туристов в День летнего солнцестояния

В заповеднике попросили гостей не посещать памятник из-за пандемии коронавируса.

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«Аркаим» не примет туристов и жителей Челябинской области в День летнего солнцестояния. В ежегодную традицию вмешался коронавирус, из-за чего руководство Брединского района приняло решение закрыть заповедник.



Отмечается, что «Аркаим» находится в 8 километрах от посёлка Амурский Калининского сельского поселения. Именно в Калининском и зафиксирован самый большой очаг вспышки COVID-19 в Брединском районе. Как заявил глава муниципалитета Сергей Воробьёв, любые заезды в «Аркаим» сейчас считаются нелегальными.

«Согласно Распоряжения Правительства Челябинской области деятельность баз отдыха, пансионатов, санаториев приостановлена до 30 июня 2020 года. Остается в силе и приказ Министерства культуры Челябинской области от 26 марта 2020 года № 150, в соответствии с которым заповедник „Аркаим“ приостановил свою деятельность. Музей, сам лагерь закрыты. Не расселяют гостей и не проводят экскурсии. Будьте внимательны: любые заезды, размещения являются нелегальными и противоречат распоряжению Правительства Челябинской области»,— обратился к жителям региона глава Брединского района Сергей Воробьев.

Отметим, что в муниципалитете выявлено 17 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Есть один летальный случай, умер врач общей практики Калининской участковой больницы.