На озеленение Челябинска в следующем году потратят полмиллиона рублей

Этот вопрос, а также техзадание для нового экологического стандарта рассмотрели на заседании координационного совета.



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Администрация Челябинска благоустроит и озеленит город в рамках нового экологического стандарта. Изменения появятся уже в следующем году.

По словам врип главы Челябинска Натальи Котовой, после переноса части мероприятий ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург, администрация расторгла контракт на озеленение. 200 тысяч рублей, которые планировалось потратить на вырубку деревьев и посадку новых, перенесены на следующий год. Кроме того, к ним добавят 300 тысяч рублей. Эти средства потратят на озеленение гостевых улиц.

«Мы хотим войти в эти экологические стандарты в рамках тех полномочий, которые осуществляем: благоустройство, озеленение и транспорт. Цель одна — обновить наш транспорт, провести озеленение и благоустройство города. Мы хотим войти с новыми экологическими стандартами уже в следующий год, чтобы суммы и контракты совпадали с экологическими стандартами», — пояснила Наталья Котова.

Сегодня приступил к работе координационный совет, который займется разработкой «Экологического стандарта Челябинской области». На встрече обсудили техническое задание: разделы будущего документа, субъекты, которые должны его исполнять, санкции. Челябинск стал первым регионом в России, который решил подготовить свод экологических законов и прописать в нем права и обязанности предприятий в сфере защиты экологии.

Как пояснил председатель координационного совета Рашид Исмаилов, документ будет выглядеть, как свод правил. Требования будут выше существующей нормативной базы и законодательства.

В документе отразят нормативы, обязывающие бизнес соответствовать требованиям экологического плана, а также разделы добровольного применения. По словам Рашида Исмаилова, совет также рассчитывает на поддержку предпринимателей.

«Человек в центре всего. Наш подход будет взвешенным, но качество жизни челябинцев будет на первом месте. Кислород не для бизнеса важен, он для человека. Все что делается, делается для того, чтобы уровень экологического благосостояния вырос. Этот стандарт должен найти отклик у бизнеса», — отметил председатель координационного совета Рашид Исмаилов.

Первый проект представят на заседании координационного совета, который пройдет с 11 по 15 ноября. Первая версия экологического стандарта, должна быть готова весной 2020 года. Документ учтет все риски и пределы полномочий региона, объяснил Рашид Исмаилов.