Телескоп за макулатуру: стартовала Всероссийская акция «Сдай бумагу — спаси дерево»

Присоединиться к ней может любой желающий.

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В России вновь стартовала акция «Сдай бумагу — спаси дерево». Принять участие в марафоне может любой желающий: частное лицо или компания. Города, участвующие в акции, передают друг другу эстафету. В каждом муниципалитете будет создана точка приема бумаги.

«Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги не представляющие литературной ценности. Гофрированный картон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра», — пишут организаторы.

За победу в конкурсе можно получить набор лего, телескоп или микроскоп, уличный спорткомплекс, участие в эко-кинолекции или аллею из саженцев редких деревьев.

Узнать подробности проведения акции можно здесь.