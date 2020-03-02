В России вновь стартовала акция «Сдай бумагу — спаси дерево». Принять участие в марафоне может любой желающий: частное лицо или компания. Города, участвующие в акции, передают друг другу эстафету. В каждом муниципалитете будет создана точка приема бумаги.
«Вторичной переработке подлежат: глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт бумага, бумажная упаковка, книги не представляющие литературной ценности. Гофрированный картон в связи с его малой удельной плотностью принимается или кипованный прессом или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме не более одного кубического метра», — пишут организаторы.
За победу в конкурсе можно получить набор лего, телескоп или микроскоп, уличный спорткомплекс, участие в эко-кинолекции или аллею из саженцев редких деревьев.
Узнать подробности проведения акции можно здесь.