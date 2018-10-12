/ Сдавать макулатуру призывают челябинцев общественники

В Челябинске запускают проект по вторичной переработке бумаги.

Собирать и перерабатывать бумагу предложили властям Челябинской области активисты экологического движения «Сделаем». Для этого общественники создали проект «Целлюлоза», в рамках которого планируется поставить в офисах и жилых подъездах специальные контейнеры.

Суть заключается в том что мы берём вашу ненужную макулатуру, которую вы кидаете в контейнеры. Далее производитель салфеток и туалетной бумаги забирает её на вторничную переработку. — рассказали создатели проекта.

Отметим, идею активистов уже поддержало министерство экологии.