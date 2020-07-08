Александр Мостовой подарил Савве Ярыгину путевку в футбольный лагерь

Юный благотворитель отправится в лагерь в середине июля.

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Челябинец Савва Ярыгин, прославившийся сбором макулатуры для покупки мячей в детские дома, отправится в футбольный лагерь Александра Мостового. Мальчик должен поехать на сборы в середине июля.



История юного благотворителя стала известна всей стране: откликнулись звёзды футбола. Так, Савву на игры национальной команды пригласил Артём Дзюба, а легендарный Александр Мостовой уже ждёт мальчика в своём тренировочном лагере. Савва рассказал, что о приглашении в спортивный лагерь он узнал от мамы. Именно она показала мальчику видео, на котором бывший игрок сборной России приглашает челябинца посетить лагерь.

«Меня пригласили на матч сборной России против Сербии. Меня ещё Александр Мостовой пригласил в спортивный лагерь. Мама говорит: „Савва зайди в инстаграм“. Там последнее видео у Мостового, он говорит: „Савва, я тебя приглашаю бесплатно“. Рейс на самолёт делаем бесплатно, всё бесплатно. 18-го июля мы идём за справкой, что нет COVID-19, билеты у меня на 20 июля»,— рассказал сайту «Первый областной» Савва Ярыгин.

Пока неизвестно, когда именно мальчик отправится на игру сборной России. Сам челябинец подчеркнул, что с ним должны связаться официальные представители национальной команды. Также Савва поделился, что ему удалось собрать 200 килограмм бумаги. Ему помогли неравнодушные челябинцы, министерство экологии региона, ХК «Трактора» и медиахолдинг ОТВ.