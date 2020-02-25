Челябинские врачи провели первый телемост с коллегами из Магадана

Это поможет совершенствовать работу медиков.

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Врачи Челябинской областной клинической больницы вышли на связь по скайпу со специалистами из Магаданской области. Врачи обсудили сотрудничество в рамках подписания двустороннего соглашения. Также они провели первую консультацию по сложному диагнозу юного пациента из колымского центра.

«Подписание соглашения с челябинскими специалистами — это важный шаг в развитии этого направления в Магаданской области. Мы благодарны, что Областная детская клиническая больница Челябинска откликнулась на наше приглашение», — сказала заместитель председателя правительства Магаданской области Татьяна Савченко.

Напомним, заместитель главврача ЧОДКБ Ирина Спичак недавно посетила Магадан, куда была направлена для внедрения новых методов работы в организацию онкологической помощи детям.