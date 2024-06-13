Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал индексацию единовременной региональной выплаты уходящим на СВО.
«Предлагают увеличить ее сразу на 35%, до 305 тысяч рублей. Надеюсь, это предложение поддержат депутаты», — заявил Алексей Текслер во время своего обращения к Законодательному собранию области.
Глава региона еще раз перечислил меры поддержки, которые приняты на региональном уровне для военнослужащих и членов их семей. Отдельно Текслер подчеркнул значимость регионального фонда «Защитники Отечества».
«Сегодня он является одним из лучших в стране и, уверен, будет таким оставаться», — подчеркнул Алексей Текслер.
С момента открытия, по словам губернатора, фонд уже откликнулся на обращения девяти тысяч бойцов СВО и членов их семей.