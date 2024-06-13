Единовременную выплату уходящим на СВО увеличат до 305 тысяч рублей в Челябинской области

Выплата увеличилась сразу на 35%

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал индексацию единовременной региональной выплаты уходящим на СВО.

«Предлагают увеличить ее сразу на 35%, до 305 тысяч рублей. Надеюсь, это предложение поддержат депутаты», — заявил Алексей Текслер во время своего обращения к Законодательному собранию области.

Глава региона еще раз перечислил меры поддержки, которые приняты на региональном уровне для военнослужащих и членов их семей. Отдельно Текслер подчеркнул значимость регионального фонда «Защитники Отечества».

«Сегодня он является одним из лучших в стране и, уверен, будет таким оставаться», — подчеркнул Алексей Текслер.

С момента открытия, по словам губернатора, фонд уже откликнулся на обращения девяти тысяч бойцов СВО и членов их семей.