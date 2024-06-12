Зрители телеканала ОТВ в День России могут помочь бойцам СВО

На Первом областном проходит 12-й марафон «Всё для Победы!»

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Сегодня, 12 июня, на телеканале ОТВ проходит марафон в рамках совместного с Народным фронтом проекта «Всё для Победы!». В течение всего дня зрители Первого областного могут принять в нем участие, чтобы помочь южноуральским бойцам на спецоперации.

Сделать это очень просто: на экране весь день транслируется специальный QR‑код; наведя на него камеру телефона, можно перевести любую сумму, которая будет направлена на закупку необходимых вещей.

Кроме того, вещи, продукты, медикаменты можно принести в штаб Народного фронта на Цвиллинга, 20.

Нынешний телемарафон — 12-й по счету, он приурочен ко Дню России. В прошлый раз, на 9 Мая, совместно с Народным фронтом зрители ОТВ собрали для фронта 1 миллион 100 тысяч рублей, а общая сумма помощи превысила 2 миллиона рублей — южноуральцы принесли в штаб рации, летние костюмы, рюкзаки, разгрузки и даже передали два квадроцикла.

Напомним, «Первый областной» — единственный региональный телеканал в стране, который уже больше года регулярно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО. За время работы проекта зрители ОТВ собрали более 25 миллионов рублей.