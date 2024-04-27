Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на ОТВ 9 Мая

В течение дня жители смогут поддержать бойцов СВО

В День Победы над фашизмом, 9 Мая, телеканал ОТВ проведет марафон, во время которого зрители смогут поддержать бойцов специальной военной операции.



Телемарафон пройдет в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Весь день на экране телеканала ОТВ будут транслировать QR‑код. Зрители, наведя на него смартфон, могут перечислить средства на помощь бойцам.

В 10-м телемарафоне, который прошел в апреле, зрители собрали 520 тысяч рублей. Координатор Народного фронта в Челябинской области Александра Лавриченко тогда уточнила, что на 220 тысяч рублей приобретут одежду, термобелье, медикаменты, средства личной гигиены. Оставшиеся 300 тысяч рублей пойдут на закупки всего необходимого по запросам бойцов.

За время работы проекта «Всё для Победы!» в Челябинской области собрали 174 миллиона рублей. Из них 23 миллиона — благодаря телезрителям ОТВ.

За время реализации проекта в зону СВО доставили 290 тонн груза. Это квадрокоптеры, FPV‑дроны, противодроновые ружья, станции спутниковой связи, рации, тепловизоры, генераторы, одежду, стройматериалы, машины высокой проходимости, квадроциклы.

Напомним, телемарафон «Всё для Победы!» — это совместный проект телеканала ОТВ и Народного фронта. Челябинская область — единственный регион в России, где такой марафон проводят каждый месяц. Помимо перевода средств на спецсчет по QR-коду, можно привезти необходимые для бойцов вещи. Их принимают в областном центре на улица Цвиллинга, 20.