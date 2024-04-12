В 10‑м телемарафоне «Всё для Победы!» на ОТВ южноуральцы собрали полмиллиона рублей для земляков на СВО

Очередной гуманитарный конвой отправится на передовую в ближайшее время

Жители Челябинской области за один день собрали для земляков более полумиллиона рублей. Сбор прошел в рамках десятого марафона Народного фронта «Всё для Победы!» на телеканале ОТВ 11 апреля, сообщила координатор регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Александра Лавриченко.

«За один день мы собрали помощи на 520 тысяч рублей для наших южноуральских парней на передовой. Это одежда, термобелье, медикаменты, средства личной гигиены на 220 тысяч рублей. Также неравнодушные южноуральцы перевели в рамках сбора 300 тысяч рублей, которые пойдут на закупки всего необходимого по запросам бойцов», — рассказала Лавриченко.

Она добавила, что за время работы проекта в Челябинской области Народный фронт направил в зону специальной военной операции 52 конвоя из 80 грузовых машин с гуманитарной помощью.

«Бойцам доставили 290 тонн ценного груза: квадрокоптеры, FPV-дроны, противодроновые ружья, станции спутниковой связи, рации, тепловизоры, генераторы, одежду, стройматериалы, машины высокой проходимости, квадроциклы», — отметила она.

Всего с момента запуска проекта в помощь фронту челябинским Народным фронтом собрано 174 миллиона рублей, в том числе почти 23 миллиона — благодаря телемарафонам ОТВ.

Отметим, что «Первый областной» – единственный в стране региональный телеканал, который ежемесячно проводит благотворительные марафоны в поддержку бойцов СВО.