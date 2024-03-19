Телемарафон «Всё для Победы!» пройдет на канале ОТВ 24 марта

Он состоится в День штурманской службы ВВС России

В День штурманской службы ВВС России, 24 марта, на канале ОТВ пройдет телемарафон в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!». В течение дня зрители смогут поддержать бойцов СВО.



На собранные средства для защитников Родины приобретут медикаменты, средства гигиены, теплые вещи и многое другое.

«В этом месяце мы проведем телемарафон в День штурманской службы ВВС России. К эфиру будет подобран тематический контент. Покажем фильмы про штурманов, специальный репортаж про женщин, которые помогают бойцам СВО, „Из тыла с любовью“, фильм „Черные ножи — освободители Европы“, короткометражный фильм „Папа“, военно-патриотический концерт. В течение дня на нашем телеканале будет транслироваться QR-код, который приурочен к акции „Всё для Победы!“. Зрители, наведя на него смартфон, могут перечислить средства на помощь бойцам», — рассказала заместитель генерального директора по телевизионному вещанию медиахолдинга «Первый областной» Оксана Шевченко.

За время работы проекта «Всё для Победы!» в Челябинской области было собрано более 160 миллионов рублей. Народный фронт направил в зону СВО 47 конвоев из 73 грузовых машин. ОТВ совместно с Народным фронтом провели 8 телемарафонов. Благодаря телезрителям для бойцов собрали и передали 255 тонн гуманитарной помощи, 18 транспортных средств, около 22 миллионов рублей.

Во время последнего телемарафона, посвященного Дню защитника Отечества, собрали 3,5 миллиона рублей. За 4 часа телемарафона была собрана гуманитарная помощь общей суммой в 1,4 миллиона рублей. Еще 2,1 миллиона рублей поступило на региональный счет проекта «Народный фронт. Всё для Победы».

«Самое главное, что каждая цифра имеет фамилию и имя. Имя нашего с вами земляка, который наденет теплую одежду, примет лекарства в холод, останется жив благодаря бесперебойной работе квадрокоптера, прочитает письмо с теплыми пожеланиями от ребенка и еще раз вспомнит, для чего он в зоне СВО», — сказал руководитель регионального отделения фонда «Народный фронт» в Челябинской области Денис Рыжий.

Напомним, телемарафон «Всё для Победы!» — это совместный проект телеканала ОТВ и Народного фронта. Челябинская область — единственный регион в России, где такой марафон проводят каждый месяц.

Присоединиться к помощи могут все желающие. Для этого необходимо отсканировать QR‑код, транслируемый в эфире, и перевести средства на спецсчет. Необходимые вещи можно привезти в пункт сбора по адресу: город Челябинск, улица Цвиллинга, 20.