Полмиллиона рублей собрали для бойцов СВО на телемарафоне «Всё для Победы!»

На собранные средства приобретут медикаменты, теплые вещи и многое другое

В День штурманской службы ВВС России на телеканале ОТВ прошел марафон в рамках проекта Народного фронта «Всё для Победы!». Зрители переводили средства на нужды бойцов, которые находятся в зоне специальной военной операции. Благодаря южноуральцам было собрано 550 тысяч рублей.



Средства пойдут на покупку медикаментов, теплых вещей, средств гигиены и многого другого для бойцов СВО.

Напомним, телемарафон «Всё для Победы!» — это совместный проект телеканала ОТВ и Народного фронта. Челябинская область — единственный регион в России, где такой марафон проводят каждый месяц.

Марафон 24 марта стал девятым по счету. Благодаря телезрителям за все время удалось собрать более 22 миллионов рублей.