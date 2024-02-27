Более 3,5 млн рублей собрали южноуральцы в рамках восьмого телемарафона «Всё для Победы!»

Жители Челябинской области перечисляли деньги и приносили необходимые бойцам вещи

23 февраля, в День защитника Отечества, телеканал ОТВ вместе с Народным фронтом провели восьмой телемарафон «Всё для Победы!». По его итогам на счет проекта поступило 2,1 миллиона рублей, а также южноуральцы принесли вещей и оборудования на 1,4 миллиона рублей. Таким образом, всего за несколько часов было собрано 3,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе реготделения Народного фронта.

В пункт приема люди приносили тепловизионные прицелы, рации, продукты, лекарства, строительные материалы, одежду, термобелье и многое другое. Также для бойцов СВО передали квадроцикл.

В этот раз участие в марафоне принял губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В студии ОТВ он рассказал о том, какую поддержку получают южноуральские бойцы, а также какая помощь оказывается их семьям. Кроме того, по видеосвязи с передовой подключился командир одного из подразделений и рассказал об успехах российских военнослужащих.