Телеканал ОТВ стал первым в России по количеству зрителей плей-офф КХЛ

Челябинское СМИ по доле телесмотрения обошло все региональные медиа, транслировавшие хоккей в этот период

Система телеизмерений MediaHills, которая отслеживает аудиторные показатели практически всех телеканалов на территории РФ в режиме реального времени, проанализировала, сколько зрителей и где смотрели КХЛ во время матчей плей-офф 21/22. За розыгрышем Кубка Гагарина продолжают следить сотни тысяч болельщиков не только в России, но и в других странах мира.

Аналитические данные MediaHills, собранные за последние дни проведения плей-офф сезона-21/22, выявили лидера среди региональных телеканалов-вещателей КХЛ. Первые четыре строчки в рейтинге твердо занял челябинский ОТВ (входит в медиахолдинг «Первый областной»).







«Хоккейные трансляции всегда являются флагманом смотрения в Челябинске на телеканале ОТВ. Это подтверждают измерения компании „МЕДИАХИЛС“. Так, матч „Трактор“ — „Металлург“ 7 апреля набрал охват более 200 тысяч с долей просмотра 22% только по городу Челябинску! (Челябинская область на данный момент пока не измеряется.) Общая доля телеканала ОТВ Челябинск в этот день составила 10,6% — это второе место после телеканала Россия 1», — рассказывает программный директор медиахолдинга «Первый областной» Марина Тимофеева.

Следом за ОТВ в рейтинге расположились телеканалы ТВ-ИН (Магнитогорск) и 12-й телеканал (Омск). Восточная конференция КХЛ традиционно привлекает большее количество телезрителей, нежели Западная. К примеру, доля смотрения хоккейных матчей на питерском канале 78 колеблется от 1% до 2,3%.







Доля телесмотрения — это показатель, который отражает, сколько человек проводит перед телевизором в тот или иной промежуток времени.

Напомним, розыгрыш Кубка Гагарина подходит к завершению. Уже 18 апреля магнитогорский «Металлург» на домашнем льду встретится с финальным соперником. Кто им будет, станет известно уже завтра, 14 апреля, когда в последнем поединке сразятся полуфиналисты Западной конференции — СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва).

Финальный матч также можно будет посмотреть на телеканале ОТВ и на 1obl.tv. Следите за анонсами на сайте, в социальных сетях и телеграм-каналах медиахолдинга «Первый областной».