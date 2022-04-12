Баскетболисты магнитогорского «Металлурга» вышли в финал Суперлиги-2

Южноуральцы в гостевом матче обыграли «Чебоксарских Ястребов» — 84:78

Сегодня, 12 апреля, магнитогорский баскетбольный клуб «Металлург» провел второй поединок в полуфинале баскетбольной Суперлиги-2. Южноуральцы в гостевом матче в овертайме обыграли «Чебоксарских Ястребов» — 84:78 и вышли в финал Суперлиги-2, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Второй матч прошел в упорной и ожесточенной борьбе между командами. Лишь к концу второй четверти южноуральцам удалось нарастить преимущество — 40:31. После большого перерыва наши баскетболисты владели преимуществом, но хозяева на последних секундах сравняли счет — 70:70 и перевели игру в овертайм, где сильнее оказались южноуральцы.



Лучшим игроком матча стал один из лидеров «Металлурга» Владислав Ильинов. Он смог набрать 21 очко, 5 подборов, 3 передачи и 22 балла в эффективности действий на площадке. Также стоит отметить Сергея Рассказова, который набрал по итогу 17 очков. Соперником «Металлурга» в финале Суперлиги-2 станут курские «Русичи».

