Хоккеисты «Трактора» потерпели сокрушительное поражение от «Металлурга»

Челябинский клуб уступил в четвертом матче серии Кубка Гагарина со счетом 0:6

Сегодня, 9 апреля, в Челябинске прошел четвертый матч серии Кубка Гагарина, в котором «Трактор» с крупным счетом уступил магнитогорскому «Металлургу» — 0:6. Хозяевам льда не помог и вернувшийся после травмы чешский легионер Лукаш Седлак. В серии до четырех побед «черно-белые» уступают 1-3, сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

Перед стартом четвертой встречи тренерские штабы обеих команд внесли изменения в состав. У челябинцев на льду появился Лукаш Седлак, он заменил Егора Фатеева. У «сталеваров» Евгений Коробкин вышел на лёд вместо Павла Акользина.

«Черно-белые» здорово начали поединок и первыми могли открыть счёт. Виталий Кравцов после ошибки игроков «Металлурга» убежал на рандеву с Василием Кошечкиным, но его выстрел пришёл в каркас ворот. «Сталевары» своим шансом воспользовались. Сначала Денис Зернов после передачи Максима Карпова открыл счёт. Несколько минут спустя Николай Голдобин удвоил преимущество гостей. «Черно-белые» бросились отыгрывать, чем и воспользовался Брендэн Лайпсик.

Во втором периоде челябинцы владели преимуществом и сумели заработать удаление, но не реализовали лишнего. «Металлург» играл в откат и терпел. Подопечные Анвара Гатиятулина перебросали соперник — 11:2. Перейдя экватор матча, магнитогорцы заработали большинство. Спецбригада «сталеваров» своим моментом воспользовалась — отличился Филипп Майе.

На старте третьего отрезка Линус Виддель довёл преимущество магнитогорцев до пяти шайб. Все вопросы о победителе к этому времени уже были сняты. Точку в матче поставил Брендэн Лайпсик — 0:6. «Трактор» крупно уступил в Челябинске и теперь проигрывает в серии — 1:3. Следующая встреча пройдет в Магнитогорске 11 апреля.