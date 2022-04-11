Хоккеисты магнитогорского «Металлурга» вышли в финал Кубка Гагарина

«Сталевары» на своем льду одержали победу над челябинским «Трактором» — 2:1 и выиграли серию 4-1

Сегодня, 11 апреля, магнитогорский «Металлург» на своем льду одержал четвертую победу над челябинским «Трактором» — 2:1 и завершил серию в свою пользу 4-1. «Магнитка» проходит в финал Кубка Гагарина, «Трактор» завершает сезон с бронзовыми медалями, передает корреспондент ИА «Первое областное».



Перед стартом пятой игры тренерский штаб внес изменения в состав — Александра Тридчикова и Александра Кирпичникова заменили Артём Шварёв и Игорь Исаев. У «Металлурга» вместо Евгения Коробкина на лёд вышел Павел Акользин.



С первых минут команды решили играть в быстрый хоккей. «Трактор» постарался завладеть инициативой. Челябинцы могли открывать счет, но Вячеслав Основин из выгодной позиции не сумел поразить ворота соперника. Позже «Трактор» совершил потерю в чужой зоне, после чего магнитогорцы быстро вышли из обороны в атаку, Максим Карпов вышел «один в ноль» и открыл счет в матче — 0:1. После пропущенной шайбы «сталевары» перехватили инициативу, но голкипер «черно-белых» Роман Вилл несколько раз спас свою команду от второй пропущенной шайбы.



Второй период команды начали в формате «4×4» после удаления игроков в конце первого отрезка. На выходе из штрафного бокса Андрей Чибисов мог увеличивать преимущество хозяев, но Роман Вилл снова сумел отразить снаряд. На экваторе игры после долгой позиционной атаки Виталий Кравцов сравнял счет — 1:1. Для форварда челябинцев эта шайба стала седьмой в этом плей-офф. «Сталевары» вновь могли выйти вперед, но бросок Дениса Зернова пришелся в перекладину.



На старте третьей двадцатиминутки хозяева дважды сыграли в большинстве, но челябинцы смогли выдержать натиск соперника. Позже «Трактор» также имел возможность сыграть в большинстве, но реализовать его не получилось. Развязка матча произошла за 15 секунд до конца третьего периода. После броска Григория Дронова шайба предательски «запрыгнула» за шиворот Роману Виллу. Этот гол вывел «Металлург» в финал Кубка Гагарина. «Черно-белые» — бронзовые призеры Чемпионата КХЛ 2021/2022.

