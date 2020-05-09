Как челябинцы отмечают 9 мая в условиях пандемии: фоторепортаж

Уже с 8 утра люди идут к Вечному огню с цветами.

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Несмотря на режим самоизоляции, жители Челябинска уже с восьми утра идут к Вечному огню с венками и цветами, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне. Лучшие моменты запечатлела наш корреспондент.

И молодёжь, и пожилые люди, и дети со своими родителями — все они пришли сегодня, 9 мая, к Вечному огню, чтобы почтить память тех, кто героически сражался в Великой Отечественно войне, защищая нашу страну от фашистов. Однако многие не забывают и о введённых мерах: и дети, и пенсионеры не забыли надеть маски перед приходом в людное место и соблюдают дистанцию.

Ранее Алексей Текслер сообщил, что это 9 мая проходит в довольно необычных для горожан условиях, но губернатор выразил уверенность в том, что победа над сегодняшним врагом — коронавирусом — обязательно будет одержана, и в скором времени пройдёт и шествие Бессмертного полка, и Парад Победы, и люди будут свободно гулять по городу.

Посмотреть фотографии можно в нашем фоторепортаже.