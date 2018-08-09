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/ Российские программисты нашли уязвимость в защите Telegram

Российские программисты нашли уязвимость в защите Telegram

Мессенджер может лишиться анонимности.
сегодня в 11:56
  |  Общество

Программисты Центра исследований легитимности и политического протеста разработали программу, которая позволяет определить номер телефона пользователя Telegram по юзернейму. Разработчики назвали свою систему «Криптоскан» и пока не раскрывают принципов её работы, передают «Известия».

Мы проанализировали API и выяснили, что в мессенджере есть уязвимость, позволяющая раскрывать номера мобильных пользователей. — сообщил руководитель центра Евгений Венедиктов.

Технология может быть полезной, поскольку позволяет правоохранительным органам установить личность абонента, запросив информацию о нём у сотовых операторов. По словам Венедиктова, центр уже начал поиск людей по запросам ФСБ и МВД. Однако вместе с тем мессенджер, по словам экспертов, теряет одну из своих главных особенностей — анонимность

В апреле этого года Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram по запросу Роскомнадзора. Это связано с тем, что представители мессенджера отказались передать в ФСБ ключи для дешифровки переписки пользователей.

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