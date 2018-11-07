/ Юные IT-специалисты Миасса будут развивать навыки в кванториуме

Высокотехнологичная площадка появится в городе через год.

Специалистов в сфере IT воспитывают в Челябинской области с малых лет. Причем поощряют увлечение информационными технологиями не только в областном центре, но и других городах региона. В Миассе такая работа начнется уже в сентябре 2019 года. В городе построят кванториум в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Заниматься там будут дети от 5 до 18 лет, развиваясь в информационных и телекоммуникационных технологиях.

Проект IT-куба опирается на опыт, накопленный региональной системой образования. Он предполагает создание обновленной модели развития дополнительного образования с инженерно-технической направленностью. В будущем это поможет нам готовить кадровый резерв для инновационного технологического развития государства. — отметил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

12 миллионов рублей на строительство технопарка выделят из федерального бюджета. Соинвестором стала компания «Папилон», которая планирует выделить еще 4 миллиона рублей. Областной бюджет направит 760 тысяч.

Кванториумы уже есть в Челябинске и Магнитогорске. Их встраивают в систему дополнительного образования.