/ Опытные IT-специалисты обучат молодых коллег в Челябинске

Открылась школа для начинающих программистов.

Школа для молодых IT-специалистов открылась в Челябинске. Несколько дней «ученики» — люди от 16 до 30 лет — смогут общаться с опытными наставниками, которые помогут им в реализации идей с помощью мастер-классов и практических заданий. На открытии школы «IT-старт» присутствовал Виктор Мамин, первый вице-губернатор Челябинской области.

IT-парк помогает компаниям выйти на международный уровень. Их истории успеха — индикатор наших действий в этой отрасли. Например, студия разработки мобильных приложений «Napoleon IT». Это компания, которая в прошлом году и сейчас достигла 150 штатных единиц. Второе — компания «Инновации детям», которая знаменита своей интерактивной песочницей. Залог успеха в постоянном развитии. Это станет вашим конкурентным преимуществом в вашей профессиональной деятельности. IT-сфера — одна из самых меняющихся, чтобы добиваться успеха, нужно постоянно развиваться и подстраиваться. Я бы хотел надеяться, что результатом работы стартап-школы станут новые IT-компании, развитие деловых связей, появление нового мышления среди вас. Надеюсь, кто-то найдет бизнес-ангелов, инвесторов. Хотел бы пожелать этого и плодотворной работы. — обратился к участникам Виктор Мамин.

Заявки на такое обучение подали более 100 человек. До 19 мая они будут общаться с более опытными коллегами, а в конце примут участие в конкурсе проектов. Лучшие получат призы и возможность стажировки в крупных компаниях и помощь инвесторов.