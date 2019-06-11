/ Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram

Проблемы затронули большую часть России и Европу.

В работе мессенджера Telegram наблюдается сбой. Около 3 часов дня по московскому времени пользователи начали жаловаться на невозможность отправить сообщение, прочитать уведомления и даже войти в приложение. Причем, по данным карты сбоев, больше всего проблем в Москве и в Питере.

«Красные» зоны в Москве и Санкт-Петербурге. Нарушения наблюдаются по всей России. Затронута также территория Европы — Украина, Беларусь, Германия, Италия, другие страны. — сообщается на карте сбоев Telegram.

Сейчас в Telegram есть доступ, но проблемы окончательно не устранены.