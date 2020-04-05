Телефоны горячей линии для педагогов открыли в Челябинской области

С понедельника все образовательные организации начинают работать удалённо.

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Уже с завтрашнего дня, 6 апреля, все школы, высшие учебные заведения и учреждения среднего профессионального образования начнут работать в дистанционном режиме. Как сообщают в министерстве образования и науки Челябинской области, все преподаватели максимально к этому готовы. Однако специально для педагогов были созданы горячие линии, на которые они могут обращаться по самым разным вопросам.

Так, по вопросам организации дистанционного обучения учреждений среднего профессионального образования преподаватели и руководители таких учреждений могут обращаться по телефонам горячей линии 8 (351) 222-07-56, 8 (351) 778-07-53.

По всем вопросам, касающимся использования дистанционных технологий обучения, преподаватели могут обращаться по номеру горячей линии регионального центра оценки качества и информатизации образования 8 (351) 217-30-89.

По вопросам содержательной части предметных областей учебного плана школ руководителям и педагогам следует обращаться по номеру 8 (982) 300-10-81.

Напомним, переход всех учебных учреждений на дистанционный режим обучения связан с режимом всеобщей самоизоляции, который продлится в Челябинской области предположительно до 19 апреля 2020 года.