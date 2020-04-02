Сегодня, 2 апреля, губернатор Алексей Текслер объявил о старте работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонив на нее, южноуральцы могут узнать ответы на любые вопросы, в частности, связанные с ограничительными мероприятиями.
Горячая линия будет открыта круглосуточно: 8-800-201-41-88.
«Это единый колл-центр. Сейчас еще решаем все организационные мероприятия. Уже договорились с операторами, которые нам помогли все организовать», — отметил Алексей Текслер.
В дополнение на сайте правительства Челябинской области создан раздел с самыми частыми вопросами и ответами по коронавирусной инфекции. В данный момент там дано уже 33 разъяснения и этот список постоянно пополняется.
«Мы будем эту работу налаживать таким образом, чтобы ответов появлялось все больше. Чтобы была у людей возможность разобраться в этих ситуациях», — заявил губернатор.
Напомним, что у Минздрава Челябинской области также открыта своя круглосуточная горячая линия, куда могут обратиться все, кто недавно был за границей: 8-351-240-15-16.