Горячую линию по вопросам самоизоляции организовали в Челябинской области

Жители могут задать любой вопрос, связанный с ситуацией по коронавирусу.

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Сегодня, 2 апреля, губернатор Алексей Текслер объявил о старте работы горячей линии по вопросам коронавирусной инфекции. Позвонив на нее, южноуральцы могут узнать ответы на любые вопросы, в частности, связанные с ограничительными мероприятиями.

Горячая линия будет открыта круглосуточно: 8-800-201-41-88.

«Это единый колл-центр. Сейчас еще решаем все организационные мероприятия. Уже договорились с операторами, которые нам помогли все организовать», — отметил Алексей Текслер.

В дополнение на сайте правительства Челябинской области создан раздел с самыми частыми вопросами и ответами по коронавирусной инфекции. В данный момент там дано уже 33 разъяснения и этот список постоянно пополняется.

«Мы будем эту работу налаживать таким образом, чтобы ответов появлялось все больше. Чтобы была у людей возможность разобраться в этих ситуациях», — заявил губернатор.

Напомним, что у Минздрава Челябинской области также открыта своя круглосуточная горячая линия, куда могут обратиться все, кто недавно был за границей: 8-351-240-15-16.