Мошенник украл более 1,3 миллионов рублей у челябинки

Злоумышленник воспользовался одной из самых избитых схем.

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В Челябинске женщина отдала мошенникам более 1,3 миллионов рублей. Челябинка попалась в ловушку злоумышленника, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он обратился к ней по имени и отчеству, после чего сказал, что с ее банковского счета пытаются списать денежные средства. После того, как женщина поверила ему, он выдал ей инструкции, следуя которым потерпевшая сняла со своего счета деньги и перевела на указанный злоумышленником счет.

Подобная ситуация повторилась несколько раз. Также женщина сообщила звонящему данные своей карты, а также продиктовала код, который пришел ей в сообщении.

«По данному факту в отделе по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП Металлургический СУ УМВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации — „Мошенничество“», — сообщили сайту «Первый областной» в ОС со СМИ УМВД России по Челябинску.

Максимальное наказание за данное преступление — лишение свободы на срок до пяти лет.

Челябинцам напоминают, что все звонки, совершенные от службы безопасности банка необходимо проверять: перезвонить на горячую линию вашего банка или лично обратиться в отделении. Кроме того, настоящие сотрудники никогда не попросят вас назвать ваши данные, данные карты или секретный код, который приходит вам на телефон. Если вы сомневаетесь, реальный ли сотрудник банка вам звонит, прервите звонок и обратитесь в банк, чтобы проверить информацию.