Эксперты рассказали, как снизить вред от использования мобильного телефона

Гаджет лучше держать подальше от себя и брать в руки как можно реже.

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Современный человек не представляет своей жизни без сотового телефона. Дом, работа, развлечения, путешествия — все это стало невозможным без смартфонов. Сейчас они есть почти у каждого школьника. В Роспотребнадзоре рассказали несколько простых правил, которые рекомендуется соблюдать, чтобы уменьшить вред от телефона.

Максимальное время, которое вы можете потратить на разговор, — 2 минуты, минимальная пауза между звонками — не менее 15 минут. Писать сообщения безопаснее.

Трубку советуют держать на расстоянии от уха, за нижнюю часть, вертикально.

«Затухание радиоволн происходит пропорционально квадрату пройденного расстояния, поэтому, отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив, таким образом, расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг, в четыре раза», — объяснили в пресс-службе ведомства.

К уху подносите телефон, когда собеседник уже ответил. В момент вызова мобильный работает на максимуме своей мощности, а через несколько секунд она снижается до минимума.

Детям, увлекающимся играми, может грозить негативное воздействие на кисти и пальцы, а также зрение.

Примечательно, что очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать. Оправа приводит к увеличению интенсивности электромагнитного поля, воздействующего на пользователя.

Не кладите телефон рядом с собой перед сном, старайтесь не держать его все время при себе, например, в кармане. Лучше уберите его в сумку. И, конечно же, по возможности сократите время пользования гаджетом.