Председатель Городской думы поздравил челябинцев с Днём города

А также рассказал, в чём заключается работа депутатов.

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Сегодня жители Челябинска вместе с медиахолдингом ОТВ отмечают День города. Председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт в прямом эфире поздравил жителей города с праздником и рассказал, в чём заключается работа депутата.

«Дорогие жители города Челябинска! 13 сентября наш город отмечает 284 года со дня основания. И администрация города совместно с Челябинской городской думой подготовили большое количество праздничных мероприятий. Достаточно долгое время мы находились в режиме самоизоляции, поэтому самый главный подарок сегодня — это хорошая погода. Самое время выходить на улицу с друзьями и семьями и смотреть праздничные концерты»,— поздравил Андрей Шмидт.

Однако самому председателю Городской думы отмечать праздник некогда: помимо прочей работы сегодня и завтра проходят выборы. И Андрей Шмидт, пользуясь случаем, призывает челябинцев прийти на ближайший участок и сделать свой выбор.

Кроме того, политик рассказал о том, что волнует многих горожан: «чем обычно занимаются депутаты?».

«Ежедневно вместе с администрацией города они работают по различным направлениям: это и здравоохранение, и образование, и транспорт, и фактически всё, что касается жизни наших горожан каждый день. Например, на сегодняшний день рассматривается стратегия развития Челябинска, готовится соответствующий документ, и, можно сказать, что сейчас мы находимся в начале большого пути. Кроме того, вы видите, как город преображается, и многие вопросы стоят на контроле депутатов»,— рассказал Андрей Шмидт.

Узнать о том, как город преобразится в ближайшем будущем, и какие планы строят мэр Наталья Котова и губернатор Челябинской области, можно в наших материалах.