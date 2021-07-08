Телебашню в Челябинске подсветят огнями в День семьи, любви и верности

Подсветка появится в ночь с 8 на 9 июля

Вечером в четверг, 8 июля, на телевизионной башне в центре Челябинска включат архитектурно-художественную подсветку в честь Дня семьи, любви и верности, сообщили в городской администрации.

Семейный праздник уже стал традиционным в Челябинске, жители отмечают его в девятый раз. Иллюминацию можно будет увидеть в ночь с 8 на 9 июля с 23:00 до 01:00.

Известно, что это будет архитектурно-художественная подсветка, которая имеет свой сценарий. Символом Всероссийского дня семьи, любви и верности стала ромашка. Возможно, именно этот цветок будет основной частью визуального шоу.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности.

На набережной озера Смолино в Челябинске в честь праздника 8 июля прошла акция «Цветущий город». Жители района, среди которых семейные пары — золотые юбиляры, многодетные семьи, сотрудники организаций района, приняли участие в высадке цветов.

Праздник для всей семьи также отметят 10 июля в Саду Победы. На театральной площади соберут детские команды для спортивных эстафет и веселых конкурсов. Победителей состязаний наградят призами. Начало события — в 10:00.

Автор: Алиса Шемеляк