В День семьи, любви и верности для челябинцев проведут акцию «Цветущий город»

Мероприятие пройдет на набережной озера Смолино

В четверг, 8 июля, в Челябинске пройдет акция «Цветущий город», приуроченная к Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в администрации города. Высадить многолетние растения приглашают всех желающих.

«День семьи, любви и верности, на благоустроенной территории набережной озера Смолино администрация Ленинского района совместно с Союзом женщин-предпринимателей Челябинской области «Союз успеха» проводит акцию «Цветущий город», — рассказали в мэрии.

Жители района, среди которых семейные пары — золотые юбиляры, многодетные семьи, сотрудники организаций района примут участие в высадке цветов.

В этом году проект посвящен медицинским работникам, тем, кто во время пандемии спасал людей ценой собственной безопасности и рискуя своей жизнью. В их честь будут высажены многолетние хосты на территории общественных пространств в городе, а также на территориях медицинских учреждений города. Растения предоставлены компанией «Цветопторг» и участниками акции.

Мероприятие состоится 8 июля в 10:00 по адресу ул. Новороссийская, 87, набережная озера Смолино.

Праздник для всей семьи также отметят 10 июля в Саду Победы. На театральной площади соберут детские команды для спортивных эстафет и веселых конкурсов. Победителей состязаний наградят призами. Начала события — в 10:00.