В ближайший уик-энд челябинцы будут праздновать День семьи, любви и верности. В городских библиотеках можно будет послушать лекции о святых Петре и Февронии, символах праздника и традициях.
Например, в библиотеке № 12 на ул. Тухачевского уже сейчас идет акция «Наши семейные традиции». Сотрудники библиотеки рассказывают, какие обычаи царили в семьях известных писателей. Например, Марина Цветаева в сочельник устраивала для гостей новогоднюю лотерею, а Достоевский читал детям книги Вальтера Скотта. Слушатели могут рассказать и о собственных традициях. В фойе библиотеки сделали специальное дерево, на листьях которого можно написать об обычаях своей семьи или почитать о традициях других гостей. Акция продлится до 31 июля.
Лекции-беседы о Петре и Февронии пройдут по всему городу: в библиотеке № 9 в Парковом 2, библиотеке № 19, Центральной библиотеке им. Пушкина, в библиотеке № 2 и библиотеке № 22 имени Мамина-Сибиряка. Полное расписание встреч можно посмотреть на областном библиотечном сайте.
Праздник для всей семьи состоится 10 июля в Саду Победы. На театральной площади соберут детские команды для спортивных эстафет и веселых конкурсов. Победителей состязаний наградят призами. Начала события — в 10:00.
Текст: Карина Абдулина
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