Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днем семьи, любви и верности

В городах области пройдут мероприятия для всей семьи

В четверг, 8 июля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности. Мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут в разных районах области.

«Этот молодой праздник уже стал в нашей стране доброй традицией. Во все времена крепкая семья была и остается хранительницей духовных и культурных ценностей, связующим звеном между поколениями. От всей души благодарю семейные пары, которые много лет строят свои отношения на основе уважения и поддержки. А молодым семьям желаю брать пример с тех, кто долгие годы хранит искренность взаимных чувств, бережет тепло домашнего очага. Пусть ваши семьи станут для вас надежной опорой в жизни, а в ваших домах всегда царят любовь, доверие и взаимопонимание», — обратился к жителям региона Алексей Текслер.

8 июля на набережной озера Смолино в Челябинске в честь праздника пройдет акция «Цветущий город». Жители района, среди которых семейные пары — золотые юбиляры, многодетные семьи, сотрудники организаций района, примут участие в высадке цветов.

Праздник для всей семьи также отметят 10 июля в Саду Победы. На театральной площади соберут детские команды для спортивных эстафет и веселых конкурсов. Победителей состязаний наградят призами. Начало события — в 10:00.