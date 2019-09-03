Телебашня засветилась в Челябинске

Еще одно место притяжения появилось в областном центре.

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Сегодня, 3 сентября, в Парке Пушкина состоялся торжественный запуск подсветки челябинской телевышки. Мероприятие стало еще одним подарком Челябинску ко дню рождения. Телевышка высотой 196 метров засветилась яркими красками и запустила в небо разноцветные световые лучи. Только сегодня для гостей мероприятия был запущен особый торжественный режим новой архитектурной подсветки сооружения.

«Сегодня у нас необычный интересный день в это вечернее время мы ждем, когда зажжется телебашня высотой 196 метров. Я надеюсь, то, что мы увидим, нам с вами понравится. И я также надеюсь, что это действительно станет достопримечательностью нашего города, Челябинска, города, который заждался быть ярким, быть более светлым, города, который мы хотим видеть благоустроенным, красивым, города, в котором хочется жить, работать, растить семью. Конечно же, когда вокруг ярко и светло, тогда и нам всем, особенно нашим детям, будет интересней, комфортней здесь жить», — выразил надежду Алексей Текслер во время приветствия гостей праздника.

В дальнейшем архитектурная подсветка телевышки на ул. Орджоникидзе, 54в будет работать в двух режимах: повседневном и праздничном. Сценарий сегодняшних переливов был написан специально для церемонии открытия.

Подсветка телебашни состоит из нескольких компонентов, которые будут работать в разных режимах. Светильники установлены с 16 отметки и до самой вершины.

Глава региона выразил надежду, что теперь это место станет местом притяжения для жителей и гостей города.



