Ремонт сквера у главного вуза Челябинска откладывается

На аукцион не заявился ни один подрядчик.

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На ремонт сквера у ЮУрГУ не нашлось подрядчика. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Подача заявок на аукцион по проведению работ по благоустройству сквера на улице Тернопольской закончилась, однако ни один подрядчик не готов заключить контракт с администрацией. Проект предполагал направление около 24 миллионов рублей на озеленение, укладку экоплитки для сохранения газона, установку качелей, одноместных скамеек, а также создание лектория и первого в городе плоского фонтана.

Это были уже вторые безуспешные торги. Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев заявил, что сейчас планируется проведение новых.

«Сейчас будет уже третий аукцион, который мы пытаемся провести. Некоторые подрядчики, безусловно, подают заявки на проект, но почему-то они отказываются от участия в самый последний момент», — рассказал Виктор Ереклинцев.

На момент написания материала на сайте госзакупок документ о проведении нового аукциона не выложен. По первоначальному тендеру планировалось, что работы по ремонту подрядчик должен был закончить к ноябрю этого года.

Напомним, что ранее планировали реализовать другой проект реконструкции пространства: рядом с восстановленным сквером должна была появиться часовня. Однако идея была критически воспринята жителями города, после чего городские власти приняли решение поменять задумку.