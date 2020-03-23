Зараженными коронавирусом признаны уже четверо челябинцев

Все случаи подтверждены условно, необходим «вердикт» Новосибирска.

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Сегодня, 23 марта, в Челябинске вновь собрали оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории города. Все участники обсудили принимаемые в городе меры, особенно те, что касаются наиболее незащищённого населения — пожилых граждан и детей-сирот.

Так, по словам председателя Комитета социальной политики Челябинска Ларисы Мошковой, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, введён особый масочный режим, а все перемещения детей из одного учреждения в другое запрещены.

«Что касается пожилых граждан: по приказу Министерства социальных отношений мы с субботы начали обзвон граждан старше 70 лет: это инвалиды первой группы, одиноко проживающие, и семьи, состоящие из инвалидов первой и второй групп, тоже одиноко проживающие. Таких граждан более 11 тысяч на территории Челябинска, на сегодняшний день 6 тысяч семей мы обзвонили. 35 семей изъявили желание, чтобы мы к ним пришли для того, чтобы доставить продукты, оплатить коммунальные услуги и многое другое»,— рассказала Лариса Мошкова.

Кроме того, по её словам, отменён заезд пожилых граждан в лагерь «Утёс», а также закрыты все отделения дневного пребывания комплексных центров.

Что касается распространения заболевания коронавирусом на территории Челябинска, то тут, по словам начальника управления здравоохранения Натальи Горловой, всё под контролем: всем медицинским учреждениям предписано обеспечить работу в соответствии с требованием санитарных норм и вести круглосуточный мониторинг ресурсов, таких как медицинские маски, спецодежда, шприцы и прочее.

«В случае обнаружения у жителей Челябинска коронавируса обозначено две базы: городская клиническая больница № 8 для взрослых пациентов и городская клиническая больница № 9 детское инфекционное отделение для детей. Мы готовы перепрофилировать медицинские организации, если возникнет такая необходимость. Могу сказать, что все медорганизации готовы к случаем возникновения коронавируса»,— сообщила Наталья Горлова.

Отметим, что анализы уже четверых жителей Челябинска направлены в федеральную лабораторию «Вектор» Новосибирска для подтверждения или исключения коронавирусной инфекции. О четвертом заразившемся сообщила несколько минут назад первый вице-губернатор Ирина Гехт. В случае, если инфекция подтвердится, произойдёт немедленное информирование населения о возникновении такой инфекции. На данный момент ни одного подтвержденного «Вектором» случая коронавирусной инфекции на территории Челябинска не зарегистрировано.