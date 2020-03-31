Как защититься от коронавируса в общественном транспорте: полезные советы

Напоминаем, что для своей безопасности лучше всего оставаться дома.

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Несмотря на нерабочую неделю, многие организации вынуждены продолжать работать, а люди добираться до рабочих мест на общественном транспорте. Пока что официальных рекомендаций по снижению риска заражения коронавирусом в транспорте нет, поэтому Telegram-канал #БюроИКС создал список своих рекомендаций при нахождении как в такси и маршрутке, так и в автобусе и трамвае.

Самое главное правило — размещаться в салоне транспорта как можно дальше от других пассажиров. Например, при поездке в маршрутке рекомендуется занимать 1 место на 2-местном сиденье или 2 места через 1 на 3-местном сиденье. При наличии мест с посадкой лицом к лицу рекомендуется рассаживаться так, чтобы перед вами не было другого пассажира. Исключение — если и вы, и другие пассажиры находятся в транспорте в защитных масках.

«В общественном транспорте, имеющим места для стояния, рекомендуем располагаться в отдалении друг от друга. Там, где нет стоячих мест, но такая практика распространена, рекомендуем от этого воздержаться»,— советуют в #БюроИКС.

В легковом такси и автомобилях каршеринга рекомендуется не занимать пассажирское сиденье рядом с водителем, не ездить более 2 человек, а в автомобиле каршеринга — более 3 человек, считая вместе с водителем. В маршрутке и легковом такси с числом пассажиров до 12 человек рекомендуется ездить группой в 2 раза меньше числа посадочных мест и рассаживаться по возможности удаленно друг от друга.

Если поездка осуществляется с детьми, то лучшего всего посадить ребёнка рядом с собой и убедиться, что поблизости нет пассажиров. А после выхода на улицу необходимо обработать руки и лицо антисептиком или антибактериальными салфетками, а также протереть те личные вещи, которые имеют свойство накапливать влагу, например, очки, ручки зонта, ручки сумок и прочее.

Однако пользоваться общественным транспортом необходимо только в случае крайней необходимости.