Текстовая трансляция встречи Алексея Текслера с представителями СМИ

Первая конференция проходила в апреле.

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Дмитрий Моргулес («Европейско-азиатские новости») поинтересовался мнением главы региона о новом генплане Челябинска.

«Там есть фактические ошибки. Нет важных направлений развития города. У нас много мест с ветхим жильем, на месте которого должны появиться новые дома, а также должны быть решены проблемы точечной застройкой. С точки зрения транспортной сети у меня тоже есть вопросы и я думаю, что после публичных слушаний генплан будет отправлен на доработку», — рассказал Алексей Текслер.

«Московский комсомолец» задали вопрос по созданию альтернативного источника питьевой воды для Челябинска. Алексей Текслер рассказал, что сейчас идут работы по Догобродскому каналу, а также идет отчистка реки Миасс. Глава региона отмечает, что никаких «островов», которые есть сейчас, не будет.

Наши коллеги из «Челябинск Сегодня» задают вопрос о том, уйдут ли из Челябинска маршрутки. Глава региона напомнил о то, что в городе в скором времени появятся более 350 новых автобусов разных форматов, которые заменят маршрутки.

Представитель «Национального освободительного движения» передал главе региона свои предложения по профилактике взрывов газа в жилых домах.

Первый вопрос из социальных сетей, которые можно задать по хэштегу СпросиТекслер, оказался посвящен расходам на социальную политику.

«70 процентов бюджета — это соцрасходы. Однако если провести опросы, то выяснится, что мы не лидеры в стране в этой области. Поэтому нам необходимо сотрудничать с НКО, а также более рационально расходовать бюджет», — рассказал Алексей Текслер.

«Эхо Москвы» задает вопрос о состоянии мероприятии саммитов ШОС и БРИКС, а также о том, будут ли проводиться еще подобные мероприятия в Челябинске.

«Приезд глав государств это вызов. У нас будут множество мероприятий. Мы готовы показать наше гостеприимство, а все выделенные средства будут потрачены на благоустройство», — рассказал Алексей Текслер.

Отвечая на вопрос о газификации в Уйском районе, Алексей Текслер рассказал, что сейчас идут работы по улучшению ситуации вместе с «Газпромом».

«Люди десятилетиями ждут газ — это недопустимо», — ответил глава региона.

Андрей Трушников (Гранада Пресс) задает вопрос о развитии дорожной инфраструктуры в сторону Казахстана, а также о находящемся там логистическом центре. Глава региона рассказал, что сейчас идут работы по передаче этих дорог в федеральную собственность.

Первый видеовопрос от редактора «Стальная искра» из Аши, которые предлагают другим районам Челябинской области стать участникам «Хора Победы». Алексей Текслер поддержал эту идею.

Журналист из Катав-Инвановска (газета «Авангард») задает вопрос о состоянии медицины в регионе, а также о планах на её восстановление

«Мы начали работу в этом направлении после посещения первых муниципалитетов. Недавно было совещание с федеральными экспертами, и мы честно сказали, что мы остановили оптимизацию. Наша задача — восстанавливать больницы, чтобы в них можно было получить первичную помощь. У нас теперь есть программа по строительству ФАПов, поскольку во многих местах они находятся в неудовлетворительном состоянии, несмотря на их острую необходимость. Сейчас также мы разрабатываем госпрограмму поддержки врачей: им будут выдаваться сертификаты на выдачу квартир, если врач будет уходить из больницы, то туда будет направляться новый. Будет организовано адресное обучение в медуниверситетах, чтобы специалисты понимали, где они будут работать. Но первичный фокус внимание — первичная помощь. Многие здания будут отреставрированы, а также будут построены новые. Медицина — вопрос номер №1», — рассказал Алексей Текслер.

Альбина Золотухина (URA.RU) задает вопрос о коррупции в властных кругах

«Я посмотрел анкеты каждого человека, мы расставались с некоторыми коллегами. Я не хотел, что бы чиновники или их родственники, занимались бизнесом, связанным с муниципальными контрактами, с ними мы будем общаться», — ответил Алексей Текслер.

Комментировать отставки глава региона отказался. На вопрос нашего журналиста Артура Ишпулатов, в чем заключается работа Алексея Леонидовича в качестве лоббиста, Алексей Текслер отвечает, что на данный момент необходимо формировать задачи для региона с инвесторами, в частности зарубежных. Кроме того, глава региона занимается развитием туризма, а также сменой имиджа области.

Наши коллеги из издания «Znak» интересуются отставками и изменениями в команде главы региона, в частности о работе врип главы Челябинска Натальи Котовой.

«Люди начали работать начало неплохое. Нужно будет судить по их делам. На данном этапе я удовлетворен их работой, в том числе и работой Натальи Петровны»,— заявил Алексей Текслер.

Журналисты из Магнитогорска интересуются источниками бюджета для региональных проектов.

«Мы можем сами себя обеспечивать. Мы, к сожалению, монозависимы от глобального рынка металлургии, поэтому нам очень важна диверсификация экономики, поэтому работы в этой сфере уже начались. Большой объем средств у нас выделяются на национальные проекты, плюс есть дополнительные средства для проведения части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС. И я как лоббист региона работаю над разными проектами с федеральными властями»,— заявил Алексей Текслер.

Дарья Шведова (ВГТРК Южный Урал) решила узнать о судьбе «синих папок» главам района.

«Главы отчитываются об указанных направлениях. Но самое главное, что все научились работать с моим Instagramом, по которому главы могут подготовиться к визиту. На мой взгляд, синяя папка работает поскольку это другой взгляд на проблему»,— рассказал Алексей Текслер.

«Ветераны получат индексацию в 15 процентов. В том числе региональным. Мы начали раньше выплаты к дню пенсионера. Мы также приняли решения о дополнительных выплатах труженикам тыла с октября в размере 18 тысяч. Это важно, поскольку многие города были кузницей победы. Кроме того мы отреставрируем все памятники и мемориалы»,— рассказал Алексей Текслер.

В 12:05 появился Алексей Текслер и поприветствовал гостей.

«Я увидел жителей, пообщался со многими. Рядом со мной были вы. Мы видели больницу в Нязепетровске, мы видели открытие ФАПа в Кунашакском районе, я помню детей из Усть-Катава, которые своими руками создавали футбольное поле. Все это позволило мне сформировать планы и перспективы. Мне задают вопрос: Какой бы я хотел видеть область? Я бы хотел, чтобы в ней хотелось жить, я хотел бы, чтобы наш регион был лидером, и мы бы им гордились», — поприветствовал гостей Алексей Текслер.

Глава Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырьянов называет предложение провести опрос об отставке мэра Златоуста Вячеслава Жилина хорошим политическим ходом, а также считает, что сегодня не стоит ждать каких-либо громких потрясений вроде апрельской отставки руководства «Трактора».

Ветеран журналистики Нина Чистосердова также планирует задать пару вопросов

«Я бы хотела поблагодарить Алексея Леонидовича за помощь детям войны. Им были увеличены выплаты почти в 7 раз. Мне бы хотелось узнать планируется ли какая-либо поддержку для ветеранов Челябинской области»,— рассказала Нина Чистосердова.

Корреспондент издания «Карабашский рабочий» Мария Пыпина планирует задать несколько вопросов.

«Существует концепция развития карабашкого округа. Сейчас уже построен оздоровительный комплекс «Металлург» и идет строительство ТРК «Медь», а также запланировано еще несколько мероприятий по улучшению благосостояние города и граждан. Мы бы хотели узнать планирует ли глава региона придерживаться этой концепции. Также мы хотим задеть вопрос: планирует ли Алексей Леонидович приехать к ним в город, поскольку у жителей Карабаша много вопросов к нему»,— рассказала Мария Пыпина.

В зале, где пройдет пресс-конференция, завершаются последние приготовления во свету и звуку.

«Пока глава региона не появился, журналисты обсуждают, какие же вопросы зададут ему. Люди хотят спросить про здравоохранение, газификацию, благоустройство. Конечно, готовят и вопросы о личном», — передает корреспондент медиахолдинга ОТВ Марина Власова.

Для жителей Челябинской области сайт «Первый областной» организовывает онлайн-трансляцию на сайте 1obl.tv, а также во всех соцсетях «Первого областного». Также на сайте будет проведена текстовая трансляция мероприятия.



Сегодня, 28 августа, Алексей Текслер проводит большую пресс-конференцию с журналистами. Глава Челябинской области известен своей открытостью, поэтому сегодня на конференцию оказались множество представителей СМИ со всего региона.





