Новая раздевалка для хоккеистов появится в Симе

С этой просьбой жители города обратились к Алексею Текслеру.

Послушать

Новая раздевалка для спортсменов-хоккеистов появится в Симе. О том, что ученикам и тренерам негде переодеться после тренировки, рассказали главе Челябинской области жители города во время встречи граждан в приемной президента РФ в Челябинске.

В одной из хоккейных коробок города постоянно занимается 52 человека: 12 ветеранов и дети, разделенные на две группы. Занятия на безвозмездной основе ведут несколько тренеров. Еще одной просьбой жителей стала просьба о создании тренерской ставки.

«Энтузиасты ведут занятия с детьми. Им необходимо переодеваться, нужно принимать душ. Сейчас там нет такой возможности. К нам ходит много детей, они постоянно занимаются. Летом они выступали на Дне города, показывали на роликовых коньках свои умения», — прокомментировал ситуацию для сайта «Первый областной» руководитель учебно-производственного центра ООО «Агрегат» Борис Дворко.

Глава региона подчеркнул, что обязательно нужно помочь и детям, и тренерам.

«Необходимо подобрать оптимальный вариант, чтобы раздевалки были удобные и теплые. Нужно исходить из количества ребят и взрослых, которые занимаются. Сейчас есть возможность решать такие проблемы, нужно просто найти оптимальное решение. Ставка тренера тоже должна появиться», — подчеркнул Алексей Текслер.

Вопрос о том, чтобы тренеры начали получать заработную плату, предстоит решить исполняющему обязанности министра спорта Леониду Одеру.

Помимо жителей Сима, к Алексею Текслеру обратились и жители других населенных пунктов. Их интересовали проблемы отопления, газификации, медицинской помощи. Вопросы, с которыми обратились к главе региона, он взял под личный контроль.