Как в Челябинске готовились к пресс-конференции Алексея Текслера

В закулисье побывали корреспонденты медиахолдинга ОТВ.

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Вторая пресс-конференция главы Челябинской области Алексея Текслера прошла в конференц-зале конгресс-отеля «Малахит». На ней присутствовали около двухсот журналистов со всей области.

«Я заранее договорилась о том, что точно задам свой конкретный вопрос, то есть я по блату», — шутит один из присутствующих журналистов.

Корреспонденты медиахолдинга ОТВ расскажут о том, как «Малахит» подготавливали к мероприятию, сколько людей организовывали общение главы региона с журналистами, и как представили средств массовой информации настраивались на долгую работу.

Узнать подробности можно в программе «Красный блокнот» в воскресенье, 1 сентября, в 21:30 на телеканале ОТВ.