Первое аппаратное совещание администрации Челябинска в 2020 году пройдет в понедельник

Онлайн-трансляцию можно будет посмотреть на сайте и в социальных сетях.

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Глава Челябинска Наталья Котова проведет первое аппаратное совещание в 2020 году уже завтра, 13 января. Главы районов зачитают доклады, отчитаются о том, как прошли праздничные дни и озвучат планы на грядущую неделю. Наталья Котова, выслушав доклады, проконтролирует достоверность информации, а также даст указания по дальнейшей деятельности.

Присоединиться и посмотреть онлайн-трансляцию аппаратного совещания можно завтра, 13 января, в 10:00 (по местному времени) на сайте 1obl.tv и в соцсетях «Первого областного».