Текстовая трансляция послания Президента РФ Федеральному собранию

Своё обращение Владимир Путин озвучит в центральном выставочном зале «Манеж».

Послание Президента Федеральному собранию окончено.

— Необходимости в новой Конституции нет. Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан. Но нужно внести в действующую несколько поправок.

Конституция должна иметь приоритет в российском правовом пространстве. То есть международные акты, по его мнению, должны действовать только в той части, которые не противоречат Конституции.



Чиновники, судьи и депутаты не могут иметь иностранного гражданства, вида на жительство или другого документа, который дает право проживать на территории другого государства.



Закрепить в Конституции, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже уровня прожиточного уровня в регионе



Убрать из Конституции оговорку о президентстве два срока подряд.



Ужесточить требования к кандидатам в Президенты. Они должны прожить в России не менее 25 лет и не иметь другое гражданство. Даже в прошлом.



Повысить роль губернаторов в выработке решений на федеральном уровне.

Закрепить статус и роль Госсовета.

Россия должна оставаться сильной Президентской Республикой с его широкими полномочиями по руководство армией и правоохранительными органами.



Госдума должна получить право утверждать вице-премьеров и федеральных министров, Президент не должен иметь право отклонить их.

Нужно увеличить независимость прокуратуры от местных властей.



По согласованию с Совфедом президент должен иметь возможность отстранять судей Верховного и Конституционного суда.



— Надо проявить политическую волю, мужество. Пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение человечества. Пять наций должны начать устранение всех предпосылок глобальной войны. Выработать обновленные подходы обеспечения стабильности на планете. Россия открыта для сотрудничества.

— Предлагаю подготовить и реализовать проект доступный интернет. По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к отечественным интернет-сервисам. Людям не придется платить за саму услугу связи.

— Хочу подчеркнуть, что Россия готова поддержать совместные исследования отечественных и зарубежных ученых в изучении изменения климата, загрязнения окружающей среды и мирового океана. Это общие для всех вызовы глобального развития. Сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает. И мы должны создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Речь об искусственном интеллекте, генетике. новых материалах, источниках энергии, цифровых технологиях.

— До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий должны перейти на наилучшие доступные технологии. Получить комплексные экологические разрешения. Что означает последовательное сокращение вредных выбросов. В настоящее время 16 таких разрешений. Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих на полигоны. Внедрять раздельный сбор мусора. В целом, переходить на экономику замкнутого цикла. И уже с 2021 года начать применение механизма расширенной ответственности производителей. Когда производители товаров и упаковок несут ответственность за их утилизацию.

— Хочу поблагодарить парламентариев за принципиальность в работе о квотировании вредных выбросов в атмосферу. От планов нужно быстрее переходить к действию. Нам предстоит отработать и быстрее внедрить систему мониторинга качества воздуха. И в дальнейшем распространить такой контроль на всю страну. Причем не только за состоянием воздуха, но и воды, почвы. Сформировать полноценную систему мониторинга.

— Для уверенного роста инвестиций, экономике нужны большие деньги. Отмечу доступность кредита для реального сектора экономики. Бизнес-компании должны помнить о своей социальной и экологической ответственности.

— По оценка летом часть фонда нацблагосостояния, размещенная в валюте, преодолеет отметку в 7% ВВП. Мы сформировали такие объемы резервов, которые гарантируют нам устойчивость и безопасность. Значит, можем вкладывать дополнительные доходы в развитие в нац экономику. Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали областных центров, выходы на федеральные автотрассы. Такие проекты потянут рост малого бизнеса, туризма.

— Предлагаю за счет федеральных средств компенсировать 2/3 их выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета. В 2020 году нужно закончить реформу контрольно-надзорной деятельности, тем самым сделать работу бизнеса удобнее и проще. Я уже внес в Думу и прошу поддержать поправки, которые убирают размытые нормы уголовного законодательства в части экономических составов. Так предприниматели обращали внимание на 210 статью УК, где любая компания. чей руководитель нарушил закон, могла квалифицироваться как преступная организация. А значит, практически все сотрудники попадали под статью. Правоохранительные органы теперь будут обязаны доказать, что компания изначально была создана под незаконные цели.

— В последние годы мы усилили контроль на развитие макро и микроэкономической устойчивости. Федеральный бюджет вновь стал профицитным. Наши госрезервы уверенно покрывает совокупный внешний долг. Инфляция составила 3% по итогам прошлого года. Она находится на предсказуемо низком уровне. Ситуация отличается от той, что была 5 или 10 лет назад. Необходимы структурные изменения национальной экономики. Увеличение ее эффективности. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл. Серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%. Их долю в ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году. Что необходимо сделать для стимулирования инвестиций? Мы договорились в течение 6 лет не менять налоговые условия для бизнеса. Гарантии инвесторам должны стать нормой закона.

— В текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, которые предоставляются человеку бесплатно или с большой скидкой. Прошу правительство в кратчайшие сроки, чтобы люди и родители больных детей больше не оказывались в ситуации. когда нужное лекарство невозможно легально достать. Будет осуществлен контроль препаратов.

— С этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты труда в здравоохранении. Основанная на прозрачных и понятных правилах. С установлением фиксированного оклада и с дополнительным единым для всей страны перечнем надбавок и компенсаций.

— О здравоохранении люди судят не по цифрам и показателям. А по тому, как безо всяких препятствий получить качественную и своевременную медицинскую помощь. Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения. Именно здесь больше всего сложных проблем. В этом году мы должны в полном объеме завершить развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. Но это не значит, что все проблемы с ФАПами решены. Смысл их работы не в том, чтобы выписывать справок и направления. Прошу взять под контроль ход строительства, оснащения ФАПов. Следует обеспечить новой техникой поликлиники, больницы, станции скорой помощи во всех регионах страны. На решение этих задач мы дополнительно выделили 550 миллиардов рублей. Более 90% — федеральные ресурсы. Прошу субъекты федерации найти и решить проблемы врачей в решении жилищных проблем. Особенно в селах, поселках и моногородах. Использовать для этого все механизмы. К 2024 году все уровни здравоохранения должны быть обеспечены специалистами в приоритетном порядке: первичное звено. В этой связи предлагаю в новом учебном году существенно изменить порядка приема в вузы по медицинским специальностям. По специальности лечебное дело — 70% бюджетных мест станут целевыми. По специальности педиатрия — 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов. Они должны предоставить гарантию трудоустройства будущим выпускникам. Ординатура . По самым дефицитным направлениям установить 100% целевое обучение. Целевое обучение надо предусмотреть и для федеральных медицинских центров

— Ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 73 года. На 8 лет больше, чем в 2000 году. Это результат всех социальных и экономических изменений в стране. Развитие спорта, продвижения ЗОЖ. И значительный вклад принадлежит системе здравоохранения. Уровень младенческой смертности в России достиг исторического минимума. Этот показатель у нас лучше, чем даже в ряде европейских стран.



— Каждый ребенок должен получить хорошее образование. В середине наступающего десятилетия в России будет около 19 миллионов школьников. Почти на шесть миллионов больше, чем в 2010 году. Прошу правительства регионов определить, сколько необходимо школьных мест, с учетом демографического роста. Нужно искать гибкие решения. В 2021 году все школы должны не просто получить доступ в интернет, но и высокоскоростной интернет.

— Смысл всех принимаемых нами мер, заключается в том, чтобы создать в России максимально эффективную и рабочую систему поддержки семей. Чтобы доходы наших граждан были достаточными для достойной жизни.

— Когда ребенок идет в школу, у родителей появляется больше возможностей выйти на работу. Однако и расходы семьи тоже возрастают. Заботы прибавляются. И на этом этапе нужно поддержать семьи. Нужно обеспечить бесплатным качественным горячим питанием всех учеников начальной школы с 1 по 4 класс. Чтобы его организовать предлагаю направить средства из трех источников: федерального, регионального и местного. Но дело не только в деньгах. В школах тоже нужно создать отдельную инфраструктуру. Это потребует времени. Но там, где это все есть, бесплатное питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года. А абсолютно все регионы должны подготовиться до 1 сентября 2023 года.

— Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка, государство гасит за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита, т.е. в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение жилищной проблемы более одного миллиона рублей.

— В 2006 году, также в послании предложил тогда программу материнского капитала. Сейчас она рассчитана до 31 декабря 2021 года. Часто звучит волнующий вопрос, что правительство планирует делать после этого срока? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого уже недостаточно. Нам нужно поддержать молодых людей. В этой связи хочу предложить новые, дополнительные решения по материнскому капиталу, которые должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Уже при рождении первенца семья получит право на материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации это 466 тысяч 617 рублей. Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка. Такая поддержка даст возможность семье дать подготовиться к рождению второго ребенка. Но и этого мало. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти дополнительные средства семья получит уже при рождении второго ребенка. Общий размер капитала для семьи с двумя детьми составить 616 тысяч 617 рублей. И в дальнейшем он будет ежегодно индексироваться

— Для реализации предложенной меры потребуется серьезный ресурс, корректировка федерального бюджета. Свою часть нормативной работы должны провести и регионы. В послании прошлого года я говорил о необходимости расширять практику социального контракта. Он призван стать индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни для каждой нуждающейся семьи. В рамках контракта государство будет предоставлять гражданам регулярные выплаты. По переобучению и повышению квалификацию, содействию в трудоустройстве или открытию небольшого собственного дела. Оказывая помощь гражданам с низкими доходами, государство вправе ожидать и от них встречных шагов по устранению собственных проблем. Включая трудоустройство и ответственного выполнения своих обязанностей по отношению к детям и другим членам семьи. Регионы уже начали внедрять механизмы соцконтракта. Но его эффективно пока слишком низкая. Поэтому прошу правительство учесть опыт пилотных проектов. И обновить принципы соцконтракта. И обновить поддержку регионов, чтобы в 2021 году внедрить этот механизм во всех субъектах федерации.

— Но семьям тяжело прожить после окончания выплат детям до трех лет. Поэтому предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет включительно. Причем уже с первого января текущего года. Кого затронет эта мера и как она должна действовать? Выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают прожиточного минимума на одного человека. Чтобы получать такую выплату достаточно будет подать заявление, а также указать свой легальный доход. Нужно сделать эту процедуру удобной и простой для граждан.

— Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой нашему демографическому будущему — низкие доходы значительной части наших граждан. Порядка 70-80% людей с низкими доходами — это семьи с детьми. Вы это хорошо знаете. Часто, даже когда работают оба родителя, доход семьи скромный. Какие решения мы уже приняли? С января 2020 года, семьи, чьи доходы не превышают двух прожиточных минимумов на человека, будут получать ежемесячные выплаты на первых и вторых детей. До трех лет ребенка. Размеры будут выявляться в прожиточном минимуме на ребенка по регионам. В среднем это более 11 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Кроме того, при поддержке федбюджета начались выплаты на третьего или последующего детей в 75 субъекта Федерации.

— Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно идти от конкретных жизненных ситуаций. Разбираться с каждыми трудностями, с которыми сталкивается семья. Так важнейший чувствительный вопрос — возможность устроить ребенка в ясли. Мы выделили средства, чтобы помочь регионам создать до конца 2021 года 255 тысяч новых мест в яслях. Однако за 18-19 годы, вместо 90 тысяч таких мест было создано всего 78. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысяч. На остальных не получена образовательная лицензия. Уважаемые главы субъектов Федерации. Нельзя так работать! Я вас прошу сделать все возможное.

— Суммарный коэффициент рождаемости, приходящийся на одну женщину, составил в 2019 году составил по предварительной оценке 1,5. Для нашей страны это мало. Для сравнения. 1,3 было в 1943 году во время Войны. Правда, еще хуже было 90-х годах. В 99 — 1,16. Семьи с двумя детьми тогда были редкость. Существующие сейчас негативные прогнозы не могут не настораживать. Мы должны не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине наступающего десятилетия обеспечить устойчивый рост населения. В 2024 году коэффициент рождаемости должен быть 1,7.

— Судьба России и ее историческая перспектива зависят от того, сколько нас будет. Я хочу содержательную часть начать именно с демографии. Зависит от того, сколько детей родится в российских семьях: через год, пять, десять лет. Какими они вырастут, кем станут. Что сделают для развития страны и какие ценности будут для них опорой в жизни. Сегодня нас почти 147 миллионов человек. Но мы вступили в сложный в очень сложный демографический период. Его особенность в том, что благодаря мерам, которые мы приняли, начиная с середины 2000х годов,и даже в какой-то период выйти на естественный прирост населения. Потому и школьников у нас становится все больше. Но семьи то сейчас создает малочисленное поколение 90-х годов. Число рождения вновь падает. Вот, в чем напряженность демографического периода, через который проходит сегодня Россия.



— Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты госдумы. Уважаемые граждане России. Послание впервые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее решать задачи, которые стоят перед страной. Их содержание и ориентиры отражены в нацпроекты. Реализация которых требует нового качества госуправления, работы Правительства, вех уровней власти, прямого диалога с гражданами. Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, в знаниях, в достижениях. Готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают в городах, районах, селах, по всей стране. Темпы изменения должны нарастать с каждым годом. С ощутимых для граждан результатов. По достижению достойного уровня жизни. И, повторю, с их активным участием.

14:04 — Президент Владимир Путин вышел на сцену.

14:00 — Все ожидают появления Владимира Путина. Все готово к посланию.

13:59 — В зале также присутствует губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Сегодня, 15 января, мы начинаем текстовую трансляцию традиционного послания Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. Своё обращение президент озвучит в центральном выставочном зале «Манеж».

Оно обычно отражает наиболее острые вопросы, которые касаются каждого жителя нашей страны. На этот раз предполагается, что Президент остановится на решении социальных проблем.

Начало в 14:00 по челябинскому времени. Следить за посланием Президента вы можете в прямой трансляции на сайте 1obl.tv