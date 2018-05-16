/ Шествие близнецов организуют в Челябинской области

«Двойное счастье» состоится в Златоусте.

Фестиваль близнецов «Двойное счастье» состоится в Златоусте 26 мая в детском парке «Крылатко». Старт мероприятия запланирован на 13:00. Праздник продлится до 20:30.

В Фестивале принимают участие все желающие близнецы и двойняшки (двое и более детей, родившихся от одной матери) Челябинской области. Возрастных ограничений нет. — пояснили организаторы.

После открытия и регистрации шествие братьев и сестер начнется в парке в 13:30, после этого близнецы исполнят творческие номера. Вечером, в 17:00, начнется шоу двойников.

Подать заявку на участие необходимо на электронную почту crylatcko@yandex.ru до 25 мая 2018 года.