Текслер лидирует: облизбирком обработал больше 98% протоколов

Публикуем самые свежие данные об итогах выборов.

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8 сентября в Челябинской области прошли выборы губернатора. По итогам обработанных данных в голосовании приняли участие 45,31% избирателей. В Избирательной комиссии Челябинской области рассказали, как предварительно распределились голоса южноуральцев.

Так, за самовыдвиженца Алексея Текслера проголосовало 69,44% всех избирателей. Константин Нациевский, представляющий партию КПРФ, набрал 11,99% голосов. Виталий пашин от партии ЛДПР получил 8,83% голосов южноуральцев. Сергей Смышляев, выдвиженец от партии «Родина», набрал 3,24% голосов, а представитель партии «Гражданская сила» Алексей Севастьянов — 3,16% голосов.

Данные предварительные. К этому моменту в избиркоме обработали 98,34% протоколов.

Напомним, вчера на 19:30 участие в выборах приняли 1 миллион 103 тысячи 906 избирателей, что составило 42,35% всех жителей региона, тогда как в 2014 году на выборы пришли 38,12%.