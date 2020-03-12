Текслер и Цуканов запустили обновленное оборудование на ЧМК

Состоялась торжественная церемония запуска.

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На Челябинском металлургическом комбинате в торжественной обстановке запустили доменную печь № 4 и конвертер № 1, которые прошли модернизацию. Мероприятие посетили полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель Совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин.

«Это, безусловно, внесет определенный вклад в улучшение экологии Челябинской области. На треть будут сокращены выбросы в воздух, на 25% будет увеличен объем продукции. А это, соответственно, и новые налоги, и новые возможности предприятиям», — отметил Николай Цуканов.

Реконструкция велась в рамках четырехстороннего экологического соглашения, подписанного «Мечелом» с Минприроды РФ, Росприроднадзором и правительством региона. Модернизация вошла в перечень экологических мероприятий федеральной программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология».

«Эти объекты в первую очередь повышают экологичность производства, снижается объем выбросов. Кроме того, повышается эффективность действующего предприятия, что крайне важно. Все это части наших национальных проектов, и я рад, что те соглашения, которые мы подписали летом прошлого года с руководством „Мечела“, реализуются динамично. Сегодня мы договорились о новых, дополнительных, мероприятиях, которые приведут как к снижению объемов выбросов, так и к росту производства на действующем предприятии», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также губернатор заявил, что перед предприятием стоят задачи по дополнительным мероприятиям, которые улучшат экологическую ситуацию в городе. Необходимо избавиться от «рыжего» дыма, который идет из электродуговой печи, где стоит газоочистка предыдущего поколения. Реконструкция газоочистки, доменного производства и мероприятия по «Мечел-Коксу» радикально улучшат экологическую ситуацию.