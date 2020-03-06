ЧМК по итогам 2019 года произвел около 12 тысяч тонн арматуры для объектов жилищного строительства города.
Поставки произвела сбытовая компания Группы «Мечел» —
Арматура производства Челябинского металлургического комбината поставляется на возведение микрорайона «Дивногорский», жилищных комплексов «Матрешкин двор», «Свобода», «Аэропорт», «Ника», клубного дома в форме ракушки на ул. Ермака и многих других. Среди покупателей металлопроката крупнейшие застройщики региона: ТД «Сибирский», «ВираСтрой», «КМС», «Проектстрой».
По итогам 2019 года рост поставок арматуры составил 36%, балки — 23%, выросли отгрузки и другой продукции для строительства.
Среди других знаковых объектов, на которые компания