Арматура производства ЧМК поставлена на объекты жилищного строительства в Новосибирске

Челябинское предприятие помогает возводить жилищные комплексы и ледовый дворец спорта.

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ЧМК по итогам 2019 года произвел около 12 тысяч тонн арматуры для объектов жилищного строительства города.

Поставки произвела сбытовая компания Группы «Мечел» — «Мечел-Сервис» .

Арматура производства Челябинского металлургического комбината поставляется на возведение микрорайона «Дивногорский», жилищных комплексов «Матрешкин двор», «Свобода», «Аэропорт», «Ника», клубного дома в форме ракушки на ул. Ермака и многих других. Среди покупателей металлопроката крупнейшие застройщики региона: ТД «Сибирский», «ВираСтрой», «КМС», «Проектстрой».

По итогам 2019 года рост поставок арматуры составил 36%, балки — 23%, выросли отгрузки и другой продукции для строительства.