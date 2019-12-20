Техпрогресс: авто-воры все чаще перехватывают сигналы с брелков перед кражами

Полиция Челябинска призывает автовладельцев к бдительности.

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Полиция Челябинска обратилась к водителям с просьбой, бдительнее относиться к своему имуществу. В последнее время авто-воры все чаще используют специальные устройства, чтобы незамеченными проникать в чужие машины. Похищают как оставленные внутри вещи, так и сами автомобили.

«При совершении данных преступлений все чаще используют технические устройства, служащие для вскрытия автомобилей. Сигнализация в таких случаях не срабатывает. Владелец автомашины, припарковав свой автомобиль, ставит его на сигнализацию. В это время злоумышленник с помощью технического устройства перехватывает сигнал, после чего проникает в машину и похищает ценные вещи, находящиеся внутри», — рассказали в пресс-службе управлении МВД России по Челябинску.

Обычно подобные кражи происходят на неохраняемых парковках. В этой связи полицейские рекомендуют автовладельцам оставлять свои машины только на платных стоянках, а также забирать из салонов ценные вещи, даже если оставляете авто без присмотра всего на несколько минут.

Отметим, что в последнее время в Челябинске не раз были зарегистрированы случаю краж аккумуляторов из машин, которые были припаркованы во дворах жилых домов.