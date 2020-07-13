Техникум в Караталах не примет студентов 1 сентября

Учреждение закрыли на три месяца.

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Судебные приставы Брединского района опечатали филиал Карталинского многоотраслевого техникума. В учреждении неоднократно проводились проверки пожарного надзора. Все они выявили нарушения, которые представляли опасность для учащихся.

«Образовательное учреждение в июле 2019 года было привлечено к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуто административному наказанию в виде штрафа. Спустя год повторная проверка показала, что в установленный срок несколько пунктов предписания об устранении нарушений пожарной безопасности образовательным учреждением не исполнено», — сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

В частности в техникуме не хватало автоматических извещателей, которые бы предупредили персонал и студентов во время пожара, в нескольких корпусах и столовой.

«Речь идет о недостаточном количестве извещателей о деревянных люках, которые ведут с лестничной клетки в чердачное помещение административно-учебного корпуса, о шлейфах пожарной сигнализации, которые выполнены кабелем, распространяющим горение, об отсутствии аварийного освещения путей эвакуации в столовой и здании лабораторно-практического корпуса», — добавили в УФССП.

Дело было передано в суд, в ходе заседания которого руководитель техникума вину признал. Он пояснил, что заявки на установки всего вышеперечисленного уже сделаны и договоры заключены. Судом было принято решение о приостановлении деятельности Брединского филиала учреждения на 90 суток.