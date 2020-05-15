Разведчики Су-24МР снова летают над Челябинской областью

Молодые летчики ЦВО приступили к первым стажировкам.

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На аэродроме Шагол в Челябинской области проходят полеты. Впервые самолетами-разведчиками Су-24МР управляют выпускники 2019 года, проходящие службу в смешанной авиадивизии Центрального военного округа. Чтобы приступить к полетам, молодые летчики и штурманы сначала должны были сдать зачеты по теории и практике, получив допуск.

«В ходе первых полетов молодым пилотам и штурманам предстоит налетать более 100 часов с инструкторами, в том числе в простых и сложных метеоусловиях, а также проверить свои навыки в действии в смоделированных штатных и чрезвычайных ситуациях», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

Сейчас в полетах задействованы пять самолетов и более 30 человек летного и инженерно-технического состава. К самостоятельным полетам молодой экипаж приступит после стажировки.