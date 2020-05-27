«На поле танки грохотали»: в Челябинской области проходят соревнования мотострелковых и танковых экипажей ЦВО

Они готовятся к участию во всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

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В Челябинской области проходят соревнования лучших танковых и мотострелковых экипажей. Они проводятся в рамках подготовки к участию во всеармейских конкурсах «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».

«В течение пяти дней экипажи танков Т-72Б3М и БМП-2 будут состязаться на скоростной семикилометровой трассе. Тяжелая гусеничная техника проходит маршрут с естественными и искусственными препятствиями — брод, курган, макет колейного моста, гребенка, противотанковый ров с проходом, эскарп, косогоры, а также экипажи поражают мишени на расстоянии от 1500 до 5000 метров из штатного вооружения танков и БМП», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ЦВО.

Экипажи соревнуются в рамках индивидуальных гонок и эстафет, за результатами следит судейская коллегия. Выступление танкистов проходит на модернизированных танках Т-72Б3М.