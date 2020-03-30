Компания Ростсельмаш расширяет портфель финансовых программ и объявляет о старте новой акции для клиентов Росагролизинга. Только до 30 июня 2020 г. включительно у российских аграриев есть возможность приобрести набор современной техники с экономией в 1 млн рублей и более.
Акция распространяется на все модификации тракторов RSM из
«Высокие спрос и объемы продаж позволяют компании формировать выгодные для клиентов ценовые предложения. Поэтому в отличие от многих производителей Ростсельмаш включает в акционные программы наиболее востребованные у потребителей модели самоходной техники», — говорит директор департамента маркетинга Максим Нахабо.
На Ростсельмаш уверены: новое сезонное предложение позволит клиентам компании укрепить машинотракторные парки и провести сезонные работы с высокой производительностью.
Подробности условий акции уточняйте у официального дилера —