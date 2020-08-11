Трактор RSM 2375 — проверенное решение для сложных задач

От ударной посевной кампании до динамичного дискования почвы: отзывы аграриев о работе техники в сезон.

Результаты работы сельхозпредприятия прямым образом зависят от погодно-климатических условий, политики цен на продукцию сельхозпроизводства, а также от качества и надежности техники, способной безотказно отработать полевые операции в нужные агрономические сроки.

Трактор RSM 2375 позволяет провести посевную кампанию в ограниченные сроки, или же при благоприятных условиях перевыполнить план работ! Производительный, простой в обслуживании и экономичный трактор, при агрегатировании с современными орудиями может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till .

Трактора RSM 2375 оснащены двигателями серии QSM 11. 11-литровый с рядным расположением цилиндров, с турбонаддувом, интеркулером и электронным впрыском топлива, адаптированный к работе с 50% запасом крутящего момента. Всегда обеспечен надежный запуск в любую погоду и не имеющий себе равного ресурс при работе в тяжелых условиях.

Механическая трансмиссия Quadshift® III 12×4 входит в стандартную комплектацию. Идеальный баланс с мощностными и тяговыми параметрами двигателя. Ее изюминка — оптимально подобранные в каждом из четырех диапазонов передаточные числа, за счет чего достигается высокий КПД и хороший «подхват» при переменных нагрузках.

«Трактором RSM 2375 пользуюсь второй год и доволен. Ни разу он меня не подводил, не было ни одной поломки. Очень нравится обслуживание от официального дилера Ростсельмаш ООО „Агроцентр“ — ответственный подход к делу. Делаешь заявку и сразу приезжают. Сейчас трактор у меня ходит с десятикорпусным плугом, культиватором и боронами. В основном он у меня на обработке под пропашные», — рассказал индивидуальный предприниматель Сергей Ерушев.

Все трактора 2375 оснащены усиленными бортовыми редукторами, которые передают, в конечном счете, всю мощность на тяговый брус, повышая тягово-сцепные свойства трактора. Ступицы планетарного механизма подвешены на подшипниках большого диаметра, прикрепленных прямо к балке моста, на которую приходится основная нагрузка. Данная конструкция позволяет значительно сократить время обслуживания и повышает ресурс мостов.

Гидравлическая система HydraFlow обеспечивает стабильную работу навесного оборудования, создавая необходимое давление 200 бар и поток до 170 л/мин.

По словам главы КХ Виталия Карнаухова, в его крестьянском хозяйстве три трактора RSM 2375.

«Первый трактор мы купили в 2012 году. Через два года приобрели еще один и в этом году еще. Качество сборки у RSM 2375 на высоком уровне. Трактор намного комфортнее, экономичный, мощный. Плюсов у него очень много. Радует, что у него доступные запчасти. Официальный дилер Ростсельмаш „Агроцентр“ поставляет их вовремя. Мы в основном производим этими тракторами посев, немного пашем. В этом году, как и в прошлые, посевная прошла отлично, трактора нас не подвели», — отметил Виталий Карнаухов.

Помогает в работе и расположенный в геометрическом центре машины топливный бак (927 л). Доказанный экспертами и давно замеченный механизаторами факт: трактор с иным расположением бака по мере его постепенного опустошения увеличивает коэффициент пробуксовки из-за перераспределения нагрузки. Такое поведение снижает производительность и повышает расход топлива. RSM 2375 лишен этого недостатка.

Пара слов об орудиях. В базовой комплектации трактор предлагают с тяговым брусом поворотного типа 4 категории. Опционально доступны ВОМ 1000 о/мин. и трехточечная навеска категории IIIW/IVN грузоподъемностью 5 900 кг с функцией электронного позиционирования агрегатов. Кабина — самая просторная в классе, соответствует международным стандартам по эргономике и отвечает всем требованиям по комфорту для механизатора.